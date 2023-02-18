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Якщо Росія виграє, нам всім п*****ь: Шон Пенн закликав збільшити поставки зброї Україні

18 Лютого 2023, 19:21
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Шон Пенн
Джерело: Getty Images

У межах 73-го Берлінського кінофестивалю відбулася прем’єра документального фільму Шона Пенна та Аарона Кауфмана Суперсила (Superpower) про війну в Україні.

Після показу відбулася традиційна пресконференція за участю творців картини. На запитання журналіста, що б він сказав російському диктатору Володимиру Путіну, якби зустрівся з ним, Пенн сказав:

— Мені взагалі не цікаво розмовляти з Путіним, – сказав актор, але пізніше описав Путіна моторошним дрібним хуліганом та воєнним злочинцем.

Пенн сказав, що його більше цікавить підтримка України у війні. На його думку, збільшення озброєння Києву неминуче і будь-яке зволікання лише затягне війну і призведе до більших втрат людей.

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Він додав, що Сполучені Штати мають прийняти “певний рівень сорому” за те, що не допомогли Україні з поставками зброї швидше на початку повномасштабного вторгнення.

Пенн вважає, що Захід не може дозволити собі програти війну в Україні.

— Якщо уявити, що буде, якщо Росія виграє, то нам всім п*****ь. Просто до смерті. Ми вже як американці. Я можу сказати, що нам доводиться прийняти рівень сорому за те, що ми раніше не розширили масштаби поставок зброї, – сказав актор.

Фільм Пенна Суперсила розповідає історію першого року війни та містить інтерв’ю з президентом Зеленським у перший день російського вторгнення.

Видання Hollywood Reporter написало, що Пенн показав у фільмі, як Зеленський за одну ніч з коміка, у якого багато хто не вірив, перетворився на невтомного полководця, якого знає весь світ, і який невтомний у прагненні підтримати свій народ.

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Джерело
The Guardian
Теги
Берлінале Володимир Зеленський Фільм Шон Пенн
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