На фан-сторінці української співачки Тіни Кароль з’явилося рідкісне відео, де знаменитість у 19 років зіграла у мюзиклі. Виконавиця одягнена в синій обтислий костюм і випиває сире куряче яйце прямо на сцені.

Одяг з пишною спідницею повністю закриває тіло співачки — видно тільки обличчя з пухкими щічками. У цей момент вона грала в мюзиклі Яйце коня, і крім екстравагантного костюма та яскравого макіяжу, Кароль заспівала оперним голосом.

Фанати виконавиці моментально відреагували на незвичайний ролик зі своїм кумиром:

Цікаво подивитися повністю цей мюзикл. Дуже добре!

П’ятий елемент! І як це яйце тобі влізло на сцені, у вас такий великий рот!

Вау, така мила!

Яке яйце??!!!

Захоплення!

У такому образі співачку на сцені просто не впізнати. Адже зараз вона вражає шанувальників не лише піснями, а й відвертими кадрами, де позує в комплекті білизни з міні-шортів та топу.

Нещодавно Тіна привітала свого сина із днем народження. Веніаміну виповнилося 13, і зараз він навчається у Великій Британії — в одній із найпрестижніших шкіл. Відомо, що за навчання свого сина співачка платить понад 1 млн грн. на рік. Окрім навчання, Веніамін грає на фортепіано та барабанах, а також захоплюється фехтуванням та регбі.