19 грудня 2021 року завершилося голосування Топ-100 знакових діячів культури на Фактах ICTV.

У рейтинг потрапили персони, які здійснили вагомий внесок у розвиток української культури. Переможця проекту обирали користувачі мережі шляхом голосування на сайті через авторизацію, а редакція ретельно перевірила та підрахувала всі голоси.

Перемогу у рейтингу Топ-100 знакових діячів культури здобула поп-співачка Тіна Кароль. Зірка набрала 1002 голоси.

За свою кар’єру вона випустила 10 альбомів, з’їздила на Євробачення, а також отримала десятки нагород. У 2021 році артистка презентувала альбом Красиво, влаштувала масштабне годинне шоу в межах Atlas Weekend, а також зробила колаборацію з молодими артистами Молода кров.

Другу сходинку посів живописець Іван Марчук, за якого свої голоси віддали 820 користувачів.

У 2021-му митця нагородили державною відзнакою Національна легенда України, яку вручали вперше. Наразі триває створення Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.

Трійку замкнула письменниця Ліна Костенко. Вона набрала 450 голосів.

Зараз поетеса працює над декількома книжками. Одна із них є сумішшю жанрів, тому її неможливо назвати “романом”. Ліну Костенко планують номінувати на Нобелівську премію з літератури у 2022 році.

На четвертому місці – співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч.

П’яте місце дісталося співаку та автору пісень Олегу Виннику.

Також до десятки рейтингу Топ-100 знакових діячів культури увійшли – письменник Сергій Жадан, акторка Ада Роговцева, електро-фольк гурт Go-A, акторка Ірма Вітовська та рок-гурт Беz Обмежень.