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Якщо не скину 10 кг – піду гола Хрещатиком! Приходько сіла на сувору дієту

5 Жовтня 2023, 14:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анастасія Приходько
Джерело: Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько сіла на сувору дієту. Артистка хоче скинути до Нового року 2024 чимало кілограмів, а тому обмежує себе в харчуванні.

Своїми планами Приходько поділилася в Instagram-stories. Спершу вона показала фото троянди, що скидає пелюстки, провівши із собою паралель. А після розповіла, що зробить, якщо їй не вдасться скинути 10 кілограмів. Також артистка продемонструвала, чим харчується зараз.

Анастасія Приходько сіла на дієту

Фото: https://www.instagram.com/prykhodko_official/

– Я зараз, як ця троянда. І повільно втрачаю пелюстки. А все знаєте чому? Тому що я їм варену моркву з водою. Якщо, с**а, я не схудну на 10 кілограмів до Нового року, я піду гола Хрещатиком, – пожартувала Анастасія.

Також Приходько розповіла, що в її раціоні є гречка і перловка.

Зараз дивляться

До слова, знаменитості скидають зайві кілограми не тільки за допомогою дієт, багато хто з них вдається до фізичних вправ. Це допомагає їм також тримати м’язи в тонусі.

Хто з українських зірок займається спортом і мотивує інших – дивіться на Фактах ICTV.

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