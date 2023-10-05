Анастасія Приходько сіла на дієту

Співачка Анастасія Приходько сіла на сувору дієту. Артистка хоче скинути до Нового року 2024 чимало кілограмів, а тому обмежує себе в харчуванні.

Своїми планами Приходько поділилася в Instagram-stories. Спершу вона показала фото троянди, що скидає пелюстки, провівши із собою паралель. А після розповіла, що зробить, якщо їй не вдасться скинути 10 кілограмів. Також артистка продемонструвала, чим харчується зараз.

– Я зараз, як ця троянда. І повільно втрачаю пелюстки. А все знаєте чому? Тому що я їм варену моркву з водою. Якщо, с**а, я не схудну на 10 кілограмів до Нового року, я піду гола Хрещатиком, – пожартувала Анастасія.

Також Приходько розповіла, що в її раціоні є гречка і перловка.

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До слова, знаменитості скидають зайві кілограми не тільки за допомогою дієт, багато хто з них вдається до фізичних вправ. Це допомагає їм також тримати м’язи в тонусі.

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