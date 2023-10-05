Певица Анастасия Приходько села на строгую диету. Артистка хочет сбросить до Нового года 2024 немало килограмм, а потому ограничивает себя в питании.

Своими планами Приходько поделилась в Instagram-stories. Сперва она показала фото розы, что сбрасывает лепестки, проведя с собой параллель. А после рассказала, что сделает, если ей не удастся сбросить 10 килограмм. Также артистка продемонстрировала, чем питается сейчас.

— Я сейчас, как эта роза. И медленно теряю лепестки. А все знаете почему? Потому что я ем вареную морковь с водой. Если, с**а, я не похудею на 10 килограмм до Нового года, я пойду голая по Крещатику, — пошутила Анастасия.

Также Приходько рассказала, что в ее рационе присутствуют гречка и перловка.

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К слову, знаменитости сбрасывают лишние килограммы не только с помощью диет, многие из них прибегают к физическим упражнениям. Это помогает им также держать мышцы в тонусе.

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