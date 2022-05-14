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Музика

Якось Євробачення прийматиме Маріуполь! Зеленський про перемогу Kalush Orchestra

15 Травня 2022, 02:32
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Якось Євробачення прийматиме Маріуполь! Зеленський про перемогу Kalush Orchestra

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

Український лідер переконаний, що свого часу міжнародний пісенний конкурс прийматиме відбудований Маріуполь.

– Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! – заявив Зеленський.

Теги
Євробачення, Володимир Зеленський
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