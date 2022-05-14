Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

Український лідер переконаний, що свого часу міжнародний пісенний конкурс прийматиме відбудований Маріуполь.

– Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме Євробачення! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! – заявив Зеленський.