Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 года.

Украинский лидер уверен, что в свое время международный песенный конкурс будет принимать отстроенный Мариуполь.

— Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! – заявил Зеленский.