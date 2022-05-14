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Музыка

Однажды Евровидение будет принимать Мариуполь! Зеленский о победе Kalush Orchestra

15 мая 2022, 02:32
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Однажды Евровидение будет принимать Мариуполь! Зеленский о победе Kalush Orchestra

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 года.

Украинский лидер уверен, что в свое время международный песенный конкурс будет принимать отстроенный Мариуполь.

— Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! – заявил Зеленский.

 

Теги
Евровидение, Владимир Зеленский
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