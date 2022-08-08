Співачка Христина Соловій розповіла, що її концерт у Рівному пройшов не без пригод.

Виступи артистки перервали через повітряну тривогу. Разом із глядачами Соловій була змушена була пройти в укриття.

– Концерт у Рівному був перерваний на десятій пісні ворожими ракетами і мав закінчитися хоровим співом у бомбосховищі. Завдяки ЗСУ після півторагодинної тривоги люди впевнено повернулися до зали. Був ще той рок-н-рол, – повідомила Соловій.

Співачка додала, що український народ не зламати та не зупинити.

Зараз дивляться

– Які ж ви тупі, кати, – наголосила Христина.

Варто зазначити, що наразі в Соловій тур Україною. Наступний концерт – у Вінниці.

Раніше Христина Соловій розповіла про концерти в Європі та волонтерстві. Тоді співачка сказала, що для того, щоб донатити на ЗСУ, їй необхідно влаштовувати особисті концерти.

Фото: Христина Соловій