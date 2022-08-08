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Какие же вы тупые, палачи! Концерт Кристины Соловий прервали вражеские ракеты

8 августа 2022, 15:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Какие же вы тупые, палачи! Концерт Кристины Соловий прервали вражеские ракеты

Певица Кристина Соловий рассказала, что ее концерт в Ровно прошел не без происшествий.

Выступление артистки прервали из-за воздушной тревоги. Вместе со зрителями Соловий была вынуждена пройти в укрытие.

— Концерт в Ровно был прерван на десятой песне вражескими ракетами и должен был закончиться хоровым пением в бомбоубежище. Благодаря ВСУ после полуторачасовой тревоги люди уверенно вернулись в зал. Был еще тот рок-н-ролл, — сообщила Соловий.

Певица добавила, что украинский народ не сломать и не остановить.

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— Какие же вы тупые, палачи, — подчеркнула Кристина.

Стоит отметить, что сейчас у Соловий тур по Украине. Следующий концерт — в Виннице.

Ранее Кристина Соловий рассказала о концертах в Европе и волонтерстве. Тогда певица сказала, что для того, чтобы донатить на ВСУ, ей необходимо устраивать личные концерты.

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Фото: Кристина Соловий

Теги
Війна в Україні Концерт Кристина Соловий
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