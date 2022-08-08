Певица Кристина Соловий рассказала, что ее концерт в Ровно прошел не без происшествий.
Выступление артистки прервали из-за воздушной тревоги. Вместе со зрителями Соловий была вынуждена пройти в укрытие.
— Концерт в Ровно был прерван на десятой песне вражескими ракетами и должен был закончиться хоровым пением в бомбоубежище. Благодаря ВСУ после полуторачасовой тревоги люди уверенно вернулись в зал. Был еще тот рок-н-ролл, — сообщила Соловий.
Певица добавила, что украинский народ не сломать и не остановить.
— Какие же вы тупые, палачи, — подчеркнула Кристина.
Стоит отметить, что сейчас у Соловий тур по Украине. Следующий концерт — в Виннице.
Ранее Кристина Соловий рассказала о концертах в Европе и волонтерстве. Тогда певица сказала, что для того, чтобы донатить на ВСУ, ей необходимо устраивать личные концерты.
Фото: Кристина Соловий