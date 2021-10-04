Українська журналістка та телеведуча каналу ICTV Олександра Кучеренко розповіла про свій раціон та зізналася, якими продуктами наповнює холодильник.

У харчуванні Олександра дотримується принципу: чим простіша їжа, тим корисніша. Вона намагається обирати сезонні продукти, які б давали максимум смаку і вітамінів.

Телеведуча зізналася, що в осінній період року в її холодильну завжди є гарбуз. Окрім відмінного смаку, він зміцнює імунітет, сприяє схудненню і покращує стан шкіри.

Також Олександра завжди купує натуральний свіжий гранатовий сік.

– Навіть не перерахуєш всіх його корисних властивостей. Гранат використовують для лікування багатьох хвороб, а ще як імуностимулятор, антиоксидант і навіть косметичний засіб, – написала зірка.

Одні з найулюбленіших страв Кучеренко – стейк або запіканка з цвітної капусти. Також вона полюбляє готувати страви з грибів.

Олександра зізналася, що незамінним атрибутом її сніданку є ягоди.

– Ягоди – це загалом моя любов, я додаю їх в кожний свій сніданок. А журавлина – то наш рідний “суперфуд”. Які десерти з нею виходять! Головне, не перестаратися з цукром, бо кисленька, – розповіла телеведуча.

Ще одна корисна ягода, яка є в раціоні Олександри – хурма. Це один із чемпіонів за кількістю вітамінів і антиоксидантів, але хурму рекомендують вживати не частіше 2-3 разів на тиждень.

Обов’язково в холодильнику телеведучої є кисломолочні продукти.

– Це пробіотики, які створюють в кишечнику фон для імунітету, який так важливо підтримувати у пору холодів та вірусів. Натуральний сир та вершкове масло купую тільки на ринку, – зізналася зірка.

Олександра додала, що восени дуже легко набрати вагу, оскільки різко холоднішає, і фізіологічно в організмі починають накопичуватися жирові запаси. Тому зірка радить надавати перевагу корисним продуктам і мати міру в усьому.