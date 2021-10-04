Украинская журналистка и телеведущая канала ICTV Александра Кучеренко рассказала о своем рационе и призналась, какими продуктами наполняет холодильник.

В питании Александра придерживается принципа: чем проще еда, тем полезнее. Она пытается выбирать сезонные продукты, которые давали бы максимум вкуса и витаминов.

Телеведущая призналась, что в осенний период года в ее холодильнике всегда есть тыква. Кроме отличного вкуса, она укрепляет иммунитет, способствует похудению и улучшает состояние кожи.

Также Александра всегда покупает натуральный свежий гранатовый сок.

— Даже не перечислишь всех его полезных свойств. Гранат используют для лечения многих болезней, а еще как иммуностимулятор, антиоксидант и даже косметическое средство, — написала звезда.

Одни из самых любимых блюд Кучеренко — стейк или запеканка из цветной капусты. Также она любит готовить блюда из грибов.

Александра призналась, что незаменимым атрибутом ее завтрака являются ягоды.

— Ягоды — это моя любовь, я добавляю их в каждый свой завтрак. А клюква — это наш родной “суперфуд”. Какие же десерты с ней получаются! Главное, не переусердствовать с сахаром, потому что кисленькая, — рассказала телеведущая.

Еще одна полезная ягода, которая есть в рационе Александры — хурма. Это один из чемпионов по количеству витаминов и антиоксидантов, но хурму рекомендуют употреблять не чаще 2-3 раз в неделю.

Обязательно в холодильнике телеведущей есть кисломолочные продукты.

— Это пробиотики, которые создают в кишечнике фон для иммунитета, который так важно поддерживать в пору холодов и вирусов. Натуральный сыр и сливочное масло покупаю только на рынке, — призналась звезда.

Александра добавила, что осенью очень легко набрать вес, поскольку резко холодает, и физиологически в организме начинают накапливаться жировые запасы. Поэтому звезда советует отдавать предпочтение полезным продуктам и иметь меру во всем.