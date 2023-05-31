Співак Арсен Мірзоян спростував чутки про розлучення з виконавицею Тонею Матвієнко і чесно відповів на запитання про те, чи зраджував він її.

Каже, не знає, чому стала з’являтися інформація про їхнє з дружиною розлучення. Офіційно вони нічого такого не заявляли.

– Реагувати на жовтуху або записувати спростування – бажання не було. Менеджер Тоні навіть сміявся з цього, каже, що нехай будуть ці чутки, вони свою справу роблять, – зазначив Арсен.

Зізнається, дружині не зраджував, але навіть якби це сталося, то не став би про це говорити. Зазначає, вони з Тонею постійно про це говорять, оскільки ревниві обоє.

– Вона може переглядати мої повідомлення з кимось. Вона так і каже: Мені підозріла ця персона. І ми тоді з нею говоримо. Я теж ревнивий, просто хто і як на це реагує, – поділився Мірзоян.

Фото: Арсен Мірзоян