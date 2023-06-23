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Якби покликали – пішов: Дантес про ймовірне весілля Дорофєєвої з Кацуріним

23 Червня 2023, 16:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Владимир Дантес
Джерело: Володимир Дантес

Співак і комік Володимир Дантес висловився про можливе весілля ексдружини, виконавиці Наді Дорофєєвої, з ресторатором Михайлом Кацуріним.

Своєю відповіддю Дантес дав зрозуміти, що весілля не було, але якби його покликали – він би пішов. Про це він сказав в ефірі Наше радіо.

– Я пішов би на весілля, якби воно було. Із задоволенням. Це теж цікаво. А чого ні? Ну, дивіться, ми що – вороги? Хіба ми ненавидимо одне одного? У тебе залишилися б почуття через 16 місяців до колишнього? – каже Володимир.

Зазначає, почуття через стільки місяців уже можна “вимкнути”. Особливо, коли ти живеш своїм новим життям, коли любиш інших людей, коли дивишся на світ ширше.

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Другий тиждень поспіль у мережі обговорюють весілля ескдружини Дантеса з новим коханим. Багато хто вважає, що Дорофєєва і Кацурін одружилися, крім того, через кілька днів Надя засвітила обручку на пальці.

Самі співачка і ресторатор нічого з цього приводу не говорять.

Теги
Весілля Володимир Дантес Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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