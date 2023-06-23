Певец и комик Владимир Дантес высказался о возможной свадьбе экс-супруги, исполнительницы Нади Дорофеевой с ресторатором Михаилом Кацуриным.

Своим ответом Дантес дал понять, что свадьбы не было, но если бы его позвали — он бы пошел. Об этом он сказал в эфире Наше радио.

— Я пошел бы на свадьбу, если бы она была. С удовольствием. Это тоже интересно. А чего нет? Ну смотрите, мы что враги? Разве мы ненавидим друг друга? У тебя остались бы чувства через 16 месяцев к бывшему? — говорит Владимир.

Отмечает, чувства спустя столько месяцев уже можно “выключить”. Особенно, когда ты живешь своей новой жизнью, когда любишь других людей, когда смотришь на мир шире.

Вторую неделю подряд в сети обсуждают свадьбу эск-супруги Дантеса с новым возлюбленным. Многие считают, что Дорофеева и Кацурин поженились, кроме того, через несколько дней Надя засветила обручальное кольцо на пальце.

Сами певица и ресторатор ничего не этому поводу не говорят.