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Якби не війна – у 5 разів більше: Клименко сказав, скільки після Євробачення заробляв Kalush

13 Вересня 2023, 10:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra

Музичний продюсер і співзасновник лейблу Enko Іван Клименко розповів, скільки після участі в Євробаченні 2022 заробляв проєкт Kalush.

Каже, це найуспішніший фінансовий проєкт.

– Серед наших full-management артистів не було жодного не успішного проєкту. Більше ніж 80% того, що ми заробляємо, ми інвестуємо назад у компанію. На сьогодні це 50 артистів, з якими ми працюємо… Фінансово, найуспішніший проєкт – це Kalush. Після Євробачення, думаю, більше $50 тис. дохід був на місяць точно, – зазначив Клименко.

Згоден із тим, що якби не повномасштабна війна, то заробітки були б уп’ятеро більшими.

Зараз дивляться

Нагадаємо, в 2022 році гурт Kalush Orchestra виграв Євробачення. Колектив виступив із піснею Stefania, яка стала одним із гімнів війни.

Після цього вони багато допомагали українській армії, виставляючи якісь речі на аукціон. Зараз Kalush Orchestra проводять благодійні тури.

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Джерело
Слава Дьомін
Теги
Kalush
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