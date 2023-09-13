Музыкальный продюсер и соучредитель лейбла Enko Иван Клименко рассказал, сколько после участия в Евровидении 2022 зарабатывал проект Kalush.

Говорит, это самый успешный финансовый проект.

— Среди наших full-management артистов не было ни одного не успешного проекта. Больше чем 80% того, что мы зарабатываем, мы инвестируем назад в компанию. На сегодняшний день это 50 артистов, с которыми мы работаем… Финансово, самый успешный проект — это Kalush. После Евровидения, думаю, больше $50 тыс. доход был в месяц точно, — отметил Клименко.

Согласен с тем, что если бы не полномасштабная война, то заработки были бы в пять раз больше.

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Напомним, в 2022 году группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение. Коллектив выступил с песней Stefania, которая стала одним из гимнов войны.

После они много помагали украинской армии, выставляя какие-то вещи на аукцион. Сейчас Kalush Orchestra проводят благотворительные туры.