Українська співачка Кристина Герасимова, відоміша під псевдонімом Луна відповіла на запитання про Крим. Вона брала участь в інтерв’ю Ксенії Собчак, де дала однозначну відповідь на провокаційне для багатьох зірок питання.

– Коли мене запитують: “Чий Крим?” я говорю, що Крим – це Україна. З дитинства їздила туди зі своєю сім’єю, і залишилися дуже теплі спогади. Як я можу вважати інакше? – відповіла Луна.

Герасимова також заявила, що не боїться про це говорити, на відміну від деяких українських зірок, які ігнорують це питання, щоб не було проблем із роботою як в Україні, так і в Росії.

Кристина розповіла, що часто стикається з людьми, які незадоволені виступами співачки у Росії.

– Найчастіше, це мені кажуть ті, які не є для мене прикладом для наслідування. Вони є в’язнями системи та підвладні маніпулюванню. Мені ж потрібно будувати своє життя, але я не можу змусити себе писати всі пісні українською, бо я думаю російською, – заявила Луна.

Також вона зазначила, що планує придбати квартиру у Києві та пов’язує своє майбутнє з Україною.

Нагадаємо, що з 2012 року Кристина була одружена з відомим продюсером Юрієм Бардашем. У них народився син Георгій, але пара зі скандалом розлучилася у 2018 році. Тоді чоловік публічно звинуватив Луну у зраді, а також зізнався, що неодноразово бив дружину і також їй зраджував.

Вже у серпні 2021 року вона вийшла заміж за гітариста зі свого колективу Олександра Волощука.