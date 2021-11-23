Украинская певица Кристина Герасимова, более известна под псевдонимом Луна ответила на вопрос о Крыме. Она участвовала в интервью Ксении Собчак, где дала однозначный ответ на провокационных для многих звезд вопрос.

— Когда меня спрашивают: “Чей Крым?” я говорю, что Крым – это Украина. С самого детства ездила туда со своей семьей, и остались очень теплые воспоминания. Как я могу считать иначе? — ответила Луна.

Герасимова также заявила, что не боится об этом говорить, в отличие от некоторых украинских звезд, которые игнорируют этот вопрос, дабы не было проблем с работой как в Украине, атк и в России.

Кристина рассказала, что часто сталкивается с людьми, которые недовольны выступлениями певицы в России.

— Зачастую, это мне говорят те, которые не являются для меня примером для подражания. Они являются узниками системы и подвластны манипулированию. Мне же нужно строить свою жизнь, но я не могу заставить себя писать все песни на украинском, потому что я думаю на русском, — заявила Луна.

Также она отметила, что планирует приобрести квартиру в Киеве, и связывает свое будущее с Украиной.

Напомним, что с 2012 года Кристина состояла в браке с известным продюсером Юрием Бардашем. У них родился сын Георгий, но пара со скандалом развелась в 2018 году. Тогда мужчина публично обвинил Луну в измене, а также признался, что неоднократно избивал жену и также ей изменял.

Уже в августе 2021 года она вышла замуж за гитариста из своего коллектива Александра Волощука.