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Как я могу быть ответственна за ее выбор? Маша Ефросинина о сестре, живущей в РФ

18 апреля 2023, 13:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Маша Ефросинина
Источник: Маша Єфросініна

Ведущая Маша Ефросинина честно призналась, чувствует ли ответственность за выбор своей родной сестры Елизаветы Ющенко, которая продолжает жить в России.

Говорит, отвечать за поступки взрослого человека она не может. Единственное, за что она может нести ответственность — за поступки младшего сына.

— Я даже за поступки дочери отвечать уже не могу, ей будет 20 лет. Как я могу быть ответственна за поступки женщины, которой 37 лет, у которой своя семья и двое детей. Конечно, нет. Любой умный человек поймет, что нет, — подчеркнула Маша.

Добавляет, хейт по этому поводу, который ей приходится терпеть — не совсем понятное для нее дело.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала отношения с родной сестрой. Ведущая сказала, что они практически не общаются и это трудная тема для их семьи.

Сама Лиза Ющенко молчит о полномасштабной войне в родной стране и продолжает жить в стране-агрессоре.

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Источник
ЛІГА.net
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Маша Ефросинина
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