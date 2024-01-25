24 лютого 2022 року – день, який змінив і вплинув на життя кожного українця, оскільки почалася повномасштабна війна. Протягом усього цього часу змінюються наші пріоритети, наш внутрішній світ і зовнішній, адже постійні стрес і напруга неабияк позначаються на тому, який вигляд ми маємо. Втомлений погляд, сумні, але впевнені очі, особливо це помітно по главі держави – президенту Володимиру Зеленському.

Як президент Зеленський змінився за час війни – фото до і після

Сьогодні, 25 січня, президент України відзначає день народження. Йому виповнилося 46 років. На честь цього Факти ICTV вирішили показати, як змінився Володимир Зеленський з початку війни.

Перше фото зроблене під час звернення Володимира Зеленського щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року. Тоді були нелегкі часи, адже світ захопила пандемія Covid-19, проте тоді президент оголосив про першого одужалого українця, а тому на його обличчі радість.

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Друге фото з офіційного візиту до Литви 10 січня 2024 року. Недосипання, напруга, щільний графік – даються взнаки.

На першому фото Володимир Зеленський вітає українців із Новим роком 2022. На його обличчі усмішка і блискучі очі. На другому фото лідер України через 1,5 року повномасштабної війни. Постійні поїздки і терор країни-агресора не дають розслаблятися.

На першому знімку Володимир Зеленський вітає українців із Днем Незалежності 2021 року, на другому він під час поїздки в Донецьку область у грудні 2023 року.

Після 24 лютого 2022-го президент кардинально змінив свій стиль, надавши перевагу більш зручному одягу замість костюмів.

Перше фото зроблене перед початком повномасштабної війни – 19 січня 2022-го. Тоді у своєму зверненні Володимир Зеленський просив українців не піддаватися паніці та вірити тільки офіційній інформації. На наступному знімку президент під час робочої поїздки до Херсонської та Миколаївської областей.

Синці під очима, втомлений вигляд, більше зморшок на обличчі – усе це наслідки російської агресії. За цими фото можна побачити, як змінився Зеленський за час війни.

Звісно, наразі на обличчі в усіх українців не так часто можна побачити усмішку, як і блиск в очах. Однак у нас є віра в краще, в перемогу, на яку всі так чекають, головне – допомагати нашим захисникам і волонтерам, і не опускати рук.