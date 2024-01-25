24 февраля 2022 года — день, который изменил и повлиял на жизнь каждого украинца, поскольку началась полномасштабная война. На протяжении всего этого времени меняются наши приоритеты, наш внутренний мир и внешний, ведь постоянные стресс и напряжение немало сказываются на том, как мы выглядим. Уставший вид, грустные, но уверенные глаза, особо это заметно по главе государства — президенту Владимиру Зеленскому.

Как президент Зеленский изменился за время войны — фото до и после

Сегодня, 25 января, президент Украины отмечает день рождения. Ему исполнилось 46 лет. В честь этого Факты ICTV решили показать, как изменился Владимир Зеленский с начала войны.

Первое фото сделано во время обращения Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса от 20 марта 2020 года. Тогда были нелегкие времена, ведь мир захватила пандемия Covid-19, однако тогда президент объявил о первом выздоровевшем украинце, а потому на его лице радость.

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Второе фото с официального визита в Литву 10 января 2024 года. Недосыпы, напряжение, плотный график — дают о себе знать.

На первом фото Владимир Зеленский поздравляет украинцев с Новым годом 2022. На его лице улыбка и блестящие глаза. На втором фото лидер Украины спустя 1,5 года полномасштабной войны. Постоянные поездки и террор страны-агрессора не дают расслабляться.

На первом снимке Владимир Зеленский поздравляет украинцев с Днем Независимости 2021, на втором он во время поездки в Донецкую область в декабре 2023 года.

После 24 февраля 2022-го президент кардинально изменил свой стиль, отдав предпочтение более удобной одежде, а не костюмам.

Первое фото сделано перед началом полномасштабной войны — 19 января 2022-го. Тогда в своем обращении Владимир Зеленский просил украинцев не поддаваться панике и верить только официальной информации. На следующем снимке президент во время рабочей поездки в Херсонскую и Николаевскую области.

Синяки под глазами, уставший вид, больше морщин на лице — все это последствия российской агрессии. По этим фото можно увидеть, как изменился Зеленский за время войны.

Конечно, сейчас на лице у всех украинцев не так часто можно увидеть улыбку, как и блеск в глазах. Однако у нас есть вера в лучшее, в победу, которую все так ждут, главное — помогать нашим защитникам и волонтерам, и не опускать рук.