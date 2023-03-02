Украинский блогер и сооснователь канала Львы на джипе Андрей Лузан заявил, что его разочаровал Потап. Все из-за поведения продюсера во время полномасштабной войны. Среди прочего — Алексей уехал отдыхать в Испанию.

Об этом Андрей признался во время интервью Слава+. Его спросили, что бы он сказал Потапу, если бы увидел его сейчас.

— Та что спросил бы? Как ты, Леша? Как Барселона? Как отдохнул? Мне нравилась его продюссерская деятельность до знакомства. Уже когда познакомился — понял технологию производства. Знаю много инсайдов о том, что происходило в Mozgi production, а затем слушал, что он говорил в интервью, и удивлялся, — признался Лузан.

Блогер добавил, что Потап публично говорил чушь.

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— Думаю, ну е-мое. Леша, ну что ты такое говоришь? Ну это же чушь какая-то. Есть небольшое разочарование, — признался Андрей.

Кроме Потапа, блогер разочаровался в Виннике и Дорне. Также он добавил, что так же относится ко всем мужчинам-звездам, которые уехали.

Напомним, что раньше Олег Скрипка раскритиковал Потапа и Дорофееву за байрактарщину. Звезды начали создавать контент на украинском, но он слишком низкого качества. Также музыкант назвал это патриотическим цинизмом.