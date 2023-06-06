Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС уночі 6 червня. Цей акт тероризму поставив під загрозу життя тисяч людей, а споруда не підлягає відновленню.

Черговий підступний підрив Росії активно обговорюють користувачі мережі, зокрема й українські знаменитості.

Реакція зірок на підрив водосховища Каховської ГЕС – далі в матеріалі.

Ведуча Маша Єфросиніна звернулася до іноземних колег і фанатів.

– У мене немає слів. Ось що буває, коли твій сусід – кривавий терорист, для якого людські життя нічого не значать, – додала Маша.

Ведучий на СТБ Григорій Решетнік показав наслідки підриву греблі Каховської ГЕС – вода активно переливається через огорожу, якої вже немає.

– Є ранки, коли навіть ракетні атаки здаються чимось буденним і несуттєвим… Жахлива катастрофа всесвітнього масштабу… Цих …здатні зупинити та знищити лише українці! І ми зробимо це разом – об’єднавшись і допомагаючи одне одному. Зараз найголовніше – рятувати, евакуювати людей, тварин і всіх, хто вкрай потребує цієї допомоги, – заявив Решетнік.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво також засудив росіян за підрив греблі, але найбільше його обурила реакція ООН, яка заявила про День російської мови.

– Повністю дискредитована організація, яка нічого не зробила для того, щоб зупинити агресію проти України! У день, коли одна з найбільших електростанцій в Україні підірвана Росією, коли велика кількість будинків затоплена, ООН публікує це. Це що, такий жарт? Ми чогось не розуміємо? – обурився Ектор.

Співачка alyona alyona назвала підрив Каховської ГЕС справжнім екоцидом, наслідки якого нам ще належить усвідомити.

– Це черговий терористичний воєнний злочин Росії. Це великий екоцид, наслідки якого навіть складно уявити, – заявила артистка.

Ведуча Леся Нікітюк побажала смерті всім тим, хто приніс руйнування на наші землі. Підрив Каховської ГЕС ставить під загрозу людські життя та будинки.