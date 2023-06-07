Ведущая Маша Ефросинина эмоционально обратилась к россиянам на фоне подрыва ими Каховской ГЭС ночью 6 июня.

Она не понимает, как они могут спокойно спать, глядя на то, как украинские города идут под воду, унося с собой все живое.

— Каково вам быть грязью под ногами выживших из ума дедов, которые навсегда сделали вас самым презираемым народом на планете? Как вы объясните своим детям, что выбрали купить цветную обложку для паспорта, чтобы не стыдится его в аэропортах, чем организоваться хотя бы в миллион человек со всей огромной страны и разобрать на**й Кремль по кирпичам? — написала Маша.

Также она задала россиянам вопрос — как им не стыдно жить в такой стране?

Еще в начале полномасштабной войны Маша обращалась к россиянам, однако позже перестала это делать, поскольку поняла — смысла нет. Очевидно, сейчас ведущая не выдержала, поскольку то, что они творят на нашей земле — не укладывается в голове.