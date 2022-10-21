Співачка-зрадниця Ані Лорак презентувала новий кліп на пісню Лабиринт. Композицію написала українка Олена Мельник, про що розповіла сама путіністка.

Варто зазначити, що імідж Ані Лорак трохи змінився. На відео у артистки занадто відвертий одяг, з глибоким декольте і вирізами. Сама пісня про кохання, про складність розриву співзалежних стосунків.

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Це перший сольний сингл зрадниці в 2022 році.

Шанувальники творчості Лорак розділилися на два табори. Путіністи-мовчуни підтримали артистку, а от інші “рознесли”.

Тепер доведеться співати тільки на корпоративах, тому що ніде вже вас не чекають… Тільки в Раші, і то, не довго залишилося.

У біді ти показала своє обличчя… Гроші й слава змінюють людей. Ти не українка… Народ не пробачить ніколи.

Були часи, коли я захоплювалася цією виконавицею… Зараз є лише почуття відрази, обурення, нерозуміння і навіть сорому.

Якщо ти публічна, у тебе є думка і вибір. Ти його зробила. На жаль, він розчарував нас.

Українською Кіркоров сказав не випускати чи не хотіла просто?

Як спиться, Кароліно? Мабуть, спокійно? Без сирен? – Пишуть у коментарях Ані Лорак.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в рідній країні артистка не зронила ні слова. Своїм мовчанням вона продовжує закопувати себе і свою кар’єру.

Ба більше, вистачає нахабства називати себе найтитулованішою українською співачкою, але лише в той момент, коли необхідно було анонсувати концерти в Європі. До слова, виступи Ані Лорак у Німеччині та Чехії офіційно скасували, нібито перенісши їх на 2023 рік. Тепер же їй залишається виступати тільки в РФ і працювати на їхній ринок, ну і, можливо, на приватних корпоративах.