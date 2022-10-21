Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Как спится, без сирен? Украинцы “разнесли” новый клип предательницы Ани Лорак

21 октября 2022, 12:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Как спится, без сирен? Украинцы “разнесли” новый клип предательницы Ани Лорак
Источник: Ани Лорак

Певица-предательница Ани Лорак презентовала новый клип на песню Лабиринт. Композиция написана украинкой Аленой Мельник, о чем рассказала сама путинистка.

Стоит отметить, что имидж Ани Лорак слегка изменился. На видео у артистки слишком откровенная одежда, с глубоким декольте и вырезами. Сама песня о любви, о сложности разрыва созависимых отношений.

Сейчас смотрят

Это первый сольный сингл предательницы в 2022 году.

Поклонники творчества Лорак разделились на два лагеря. Путинисты-молчуны поддержали артистку, а вот другие “разнесли”.

  • Теперь придется петь только на корпоративах, потому что нигде уже вас не ждут Каролина… Только в Раше, и то, не долго осталось.
  • В беде ты показала свое лицо… Деньги и слава меняют людей. Ты не украинка… Народ не простит никогда.
  • Были времена, когда я восхищалась этой исполнительницей… Сейчас присутствует лишь чувство отвращения, негодования, непонимания и даже стыда.
  • Если ты публичная, у тебя есть мнение и выбор. Ты его сделала. К сожалению, он разочаровал нас.
  • На украинском Киркоров сказал не выпускать или не хотела просто?
  • Как спится, Каролина? Небось, спокойно? Без сирен? — пишут в комментариях Ани Лорак.

Напомним, с начала полномасштабной войны в родной стране артистка не проронила ни слова. Своим молчанием она продолжает закапывать себя и свою карьеру.

Более того, хватает наглости называть себя самой титулованной украинской певицей, но лишь в тот момент, когда необходимо было анонсировать концерты в Европе. К слову, выступления Ани Лорак в Германии и Чехии официально отменили, якобы перенеся их на 2023 год. Теперь же ей остается выступать только в РФ и работать на их рынок, ну и, возможно, на частных корпоративах.

Читайте также:
Лорак, Тодоренко, Повалій і Седокова потрапили під санкції РНБОЛорак, Тодоренко, Повалий и Седокова попали под санкции СНБО

Теги
Ани Лорак Новый клип
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь