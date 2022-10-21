Певица-предательница Ани Лорак презентовала новый клип на песню Лабиринт. Композиция написана украинкой Аленой Мельник, о чем рассказала сама путинистка.

Стоит отметить, что имидж Ани Лорак слегка изменился. На видео у артистки слишком откровенная одежда, с глубоким декольте и вырезами. Сама песня о любви, о сложности разрыва созависимых отношений.

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Это первый сольный сингл предательницы в 2022 году.

Поклонники творчества Лорак разделились на два лагеря. Путинисты-молчуны поддержали артистку, а вот другие “разнесли”.

Теперь придется петь только на корпоративах, потому что нигде уже вас не ждут Каролина… Только в Раше, и то, не долго осталось.

В беде ты показала свое лицо… Деньги и слава меняют людей. Ты не украинка… Народ не простит никогда.

Были времена, когда я восхищалась этой исполнительницей… Сейчас присутствует лишь чувство отвращения, негодования, непонимания и даже стыда.

Если ты публичная, у тебя есть мнение и выбор. Ты его сделала. К сожалению, он разочаровал нас.

На украинском Киркоров сказал не выпускать или не хотела просто?

Как спится, Каролина? Небось, спокойно? Без сирен? — пишут в комментариях Ани Лорак.

Напомним, с начала полномасштабной войны в родной стране артистка не проронила ни слова. Своим молчанием она продолжает закапывать себя и свою карьеру.

Более того, хватает наглости называть себя самой титулованной украинской певицей, но лишь в тот момент, когда необходимо было анонсировать концерты в Европе. К слову, выступления Ани Лорак в Германии и Чехии официально отменили, якобы перенеся их на 2023 год. Теперь же ей остается выступать только в РФ и работать на их рынок, ну и, возможно, на частных корпоративах.