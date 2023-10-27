27 жовтня відзначають День української писемності та мови. Це важливе свято для нашої країни, оскільки рідна мова – обличчя народу й одна з найважливіших складових кожної нації.
Із початком повномасштабної війни багато українців перейшли на рідну мову – і це правильно. Однак не всі громадяни нашої країни можуть цим похизуватися: хтось просто не хоче, адже звик усе життя розмовляти іншою, а хтось боїться припускатися помилок.
Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV та ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк дала поради, які допоможуть перейти на українську мову.
Якщо перед вами стоїть питання – як перейти на українську мову, починайте говорити просто зараз. Ведуча запевняє, не варто боятися помилок, неправильних наголосів чи зневажливих поглядів. Просто говоріть і просіть своє оточення з вами спілкуватися українською.
Читайте рідною мовою. Зараз у книгарнях безліч міжнародних та українських бестселерів.
– З останнього легкого та якісного чтива рекомендую авторку Євгенію Кузнєцову – Запитайте Мієчку або Драбина. Там є все – сміх, драма, кохання, війна, – зазначила Фроляк.
Дивіться фільми з українським перекладом. Вибір їх теж великий.
– У кіно дубляж просто розкішний, вишукана літературна мова, я обожнюю наш дубляж. Зараз, до речі, в прокаті фільм Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо в головній ролі – Вбивці квіткової повні. Повня за тлумачним словником має аж три значення – повний Місяць, повний сил і повний достаток. Ось так вчимося щодня, – каже Олена.
Спілкуйтеся з друзями українською. Спочатку буде важко, якщо ви російськомовні, але крок за кроком русизмів поменшає.
У всіх починаннях головне – системність, бажання та наполегливість. Нікого не слухайте і не зупиняйтеся за перших провалів.
З’їздіть у Карпати на вихідні – в Яремче, Косів, Верховину, Івано-Франківськ. Там ви почуєте українську з гуцульським діалектом, але для вас це буде чудовий досвід. До того ж Карпати восени чарівні – й відпочинете, і поповните словниковий запас.