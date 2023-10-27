27 жовтня відзначають День української писемності та мови. Це важливе свято для нашої країни, оскільки рідна мова – обличчя народу й одна з найважливіших складових кожної нації.

Із початком повномасштабної війни багато українців перейшли на рідну мову – і це правильно. Однак не всі громадяни нашої країни можуть цим похизуватися: хтось просто не хоче, адже звик усе життя розмовляти іншою, а хтось боїться припускатися помилок.

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV та ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк дала поради, які допоможуть перейти на українську мову.

Зараз дивляться

Якщо перед вами стоїть питання – як перейти на українську мову, починайте говорити просто зараз. Ведуча запевняє, не варто боятися помилок, неправильних наголосів чи зневажливих поглядів. Просто говоріть і просіть своє оточення з вами спілкуватися українською.

Читайте рідною мовою. Зараз у книгарнях безліч міжнародних та українських бестселерів.

– З останнього легкого та якісного чтива рекомендую авторку Євгенію Кузнєцову – Запитайте Мієчку або Драбина. Там є все – сміх, драма, кохання, війна, – зазначила Фроляк.

Дивіться фільми з українським перекладом. Вибір їх теж великий.

– У кіно дубляж просто розкішний, вишукана літературна мова, я обожнюю наш дубляж. Зараз, до речі, в прокаті фільм Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо в головній ролі – Вбивці квіткової повні. Повня за тлумачним словником має аж три значення – повний Місяць, повний сил і повний достаток. Ось так вчимося щодня, – каже Олена.

Спілкуйтеся з друзями українською. Спочатку буде важко, якщо ви російськомовні, але крок за кроком русизмів поменшає.

У всіх починаннях головне – системність, бажання та наполегливість. Нікого не слухайте і не зупиняйтеся за перших провалів.

З’їздіть у Карпати на вихідні – в Яремче, Косів, Верховину, Івано-Франківськ. Там ви почуєте українську з гуцульським діалектом, але для вас це буде чудовий досвід. До того ж Карпати восени чарівні – й відпочинете, і поповните словниковий запас.