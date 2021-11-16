Нині у модному світі понад усе цінується зручність та практичність одягу. На просторах нашої країни кажуть: взув і забув. Один із таких простих та зручних елементів одягу – боді. Проте треба ще знати, як його правильно обрати та із чим комбінувати.

Стилістка Анастасія Мала у коментарі Фактам ICTV поділилася, які моделі боді краще обирати, щоб це було актуально та зручно.

– Нині багато жінок уподобали боді. Цей предмет гардеробу знову набирає популярності. У чому ж перевага? Це комфорт! – зауважила стилістка.

За словами спеціалістки, боді краще обирати із більш цупких тканин, якщо ви хочете скорегувати свою фігуру.

– Що цупкіший матеріал, то краще боді сидітиме на фігурі. Зазвичай, йдеться про боді, які облягають. Далі – варто подумати, із чим ви будете його носити, комбінувати. Наприклад, це може бути нижній шар одягу (з жакетом, кардиганом), чи як самостійна одиниця. Тому вже від цього варто відштовхуватися, – зазначила Анастасія Мала.

Актуальні моделі боді:

Боді під шию з американською проймою

Боді лонгслів

Боді з глибоким квадратним вирізом

Трикотажне боді в рубчик

Прозоре боді з ефектом тату

– Нині вони менше популярні та актуальні, проте якщо таке боді вписується у ваш образ – драми або грандж, то це матиме крутий вигляд, особливо у поєднанні зі шкіряними виробами (курткою, штанами, жакетами), – додала стилістка.

Боді з комірчиком поло із трикотажної тканини

Традиційні боді у вигляді гольфа

Також стилістка зауважила, що дуже важливі деталі, зокрема рукава.

– Якщо йдеться про лонгслів (жіночий лонгслів – це тонка футболка із довгим рукавом), то це має класний вигляд, коли трохи подовжені рукави або кльош, – пропонує Анастасія.

Вона додала, що лонгсліви можуть бути з рукавами, в яких є отвір для великого пальця.

Крім того, рукава можуть бути об’ємними, буфами, ліхтариками, якщо йдеться про романтичний, жіночний стиль.

Нині існує доволі трендовий варіант, коли боді навипуск. Проте такий спосіб не надто зручний.

Тоді боді втрачає свої функції та стає звичайним топом або футболкою. Проте цей прийом з огляду на складний силует цікавий, наголосила Анастасія Мала.

Зокрема, є бренди, які роблять саме боді навипуск без застібки внизу.

Із чим комбінувати боді

За словами стилістки, боді чудово поєднуються зі структурованим жакетом або м’яким та затишним кардиганом.

– Матиме класний вигляд із шортами, довгим піджаком та жокейськими чоботами, – вважає Анастасія Мала.

Загалом це елемент, який підходить під більшість образів.

– Мені подобається, коли його використовують як нижній шар одягу. Якщо це боді-водолазка, то йому пасуватиме грубий в’язаний светр. Також боді можна поєднувати із трикотажними жилетками, – резюмувала Анастасія.