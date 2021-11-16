В настоящее время в модном мире больше всего ценится удобство и практичность одежды. На просторах нашей страны говорят: обул и забыл. Один из таких простых и удобных элементов одежды – боди. Однако нужно еще знать, как его правильно выбрать и с чем комбинировать.

Стилист Анастасия Мала в комментарии Фактам ICTV поделилась, какие модели боди лучше выбирать, чтобы это было актуально и удобно.

— Сейчас многие женщины полюбили боди. Этот предмет гардероба снова набирает популярность. В чем же преимущество? Это комфорт! – заметила стилист.

По словам специалиста, боди лучше выбирать из более крепких тканей, если вы хотите скорректировать свою фигуру.

— Чем крепче материал, тем лучше боди будет сидеть на фигуре. Обычно речь идет о облегающих боди. Далее – стоит подумать, с чем вы будете его носить, комбинировать. Например, это может быть нижний слой одежды (с жакетом, кардиганом) или как самостоятельная единица. Потом уже от этого следует отталкиваться, — отметила Анастасия Мала.

Актуальные модели боди:

Боди под шею с американской проймой

Боди лонгслив

Боди глубоким квадратным вырезом

Трикотажное боди в рубчик

Прозрачное боди с эффектом татуировки

— Сейчас они менее популярны и актуальны, однако если такое боди вписывается в ваш образ – драмы или грандж, то это будет выглядеть круто, особенно в сочетании с кожаными изделиями (курткой, брюками, жакетами), – добавила стилист.

Боди с воротником поло из трикотажной ткани

Традиционные боди в виде гольфа

Также стилист подчеркнула, что очень важны детали, в частности рукава.

— Если речь о лонгсливе (женский лонгслив – это тонкая футболка с длинным рукавом), то это классно выглядит, когда немного удлиненные рукава или клеш, — отметила Анастасия.

Она добавила, что лонгсливы могут быть с рукавами, у которых есть отверстие для большого пальца.

Кроме того, рукава могут быть объемными, буфами, фонариками, если речь о романтичном, женственном стиле.

Сейчас существует довольно трендовый вариант — боди навыпуск. Однако такой способ не столь удобен.

— Тогда боди теряет свои функции и становится обычным топом или футболкой. Однако этот прием за счет сложного силуэта выглядит интересно, — обратила внимание Анастасия Мала.

В частности, некоторые бренды делают именно боди навыпуск без застежки внизу.

С чем комбинировать боди

По словам стилиста, боди выглядят прекрасно со структурированным жакетом или мягким и уютным кардиганом.

— Будет классно выглядеть с шортами, длинным пиджаком и жокейскими сапогами, — предлагает стилист.

В общем, это элемент, подходящий под большинство образов.

— Мне нравится, когда его используют в качестве нижнего слоя одежды. Если это боди-водолазка, то ему подходит свитер грубой вязки. Также боди можно совмещать с трикотажными жилетками, – резюмировала Анастасия.