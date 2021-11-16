В настоящее время в модном мире больше всего ценится удобство и практичность одежды. На просторах нашей страны говорят: обул и забыл. Один из таких простых и удобных элементов одежды – боди. Однако нужно еще знать, как его правильно выбрать и с чем комбинировать.
Стилист Анастасия Мала в комментарии Фактам ICTV поделилась, какие модели боди лучше выбирать, чтобы это было актуально и удобно.
— Сейчас многие женщины полюбили боди. Этот предмет гардероба снова набирает популярность. В чем же преимущество? Это комфорт! – заметила стилист.
По словам специалиста, боди лучше выбирать из более крепких тканей, если вы хотите скорректировать свою фигуру.
— Чем крепче материал, тем лучше боди будет сидеть на фигуре. Обычно речь идет о облегающих боди. Далее – стоит подумать, с чем вы будете его носить, комбинировать. Например, это может быть нижний слой одежды (с жакетом, кардиганом) или как самостоятельная единица. Потом уже от этого следует отталкиваться, — отметила Анастасия Мала.
Актуальные модели боди:
Боди под шею с американской проймой
Боди лонгслив
Боди глубоким квадратным вырезом
Трикотажное боди в рубчик
Прозрачное боди с эффектом татуировки
— Сейчас они менее популярны и актуальны, однако если такое боди вписывается в ваш образ – драмы или грандж, то это будет выглядеть круто, особенно в сочетании с кожаными изделиями (курткой, брюками, жакетами), – добавила стилист.
Боди с воротником поло из трикотажной ткани
Традиционные боди в виде гольфа
Также стилист подчеркнула, что очень важны детали, в частности рукава.
— Если речь о лонгсливе (женский лонгслив – это тонкая футболка с длинным рукавом), то это классно выглядит, когда немного удлиненные рукава или клеш, — отметила Анастасия.
Она добавила, что лонгсливы могут быть с рукавами, у которых есть отверстие для большого пальца.
Кроме того, рукава могут быть объемными, буфами, фонариками, если речь о романтичном, женственном стиле.
Сейчас существует довольно трендовый вариант — боди навыпуск. Однако такой способ не столь удобен.
— Тогда боди теряет свои функции и становится обычным топом или футболкой. Однако этот прием за счет сложного силуэта выглядит интересно, — обратила внимание Анастасия Мала.
В частности, некоторые бренды делают именно боди навыпуск без застежки внизу.
С чем комбинировать боди
По словам стилиста, боди выглядят прекрасно со структурированным жакетом или мягким и уютным кардиганом.
— Будет классно выглядеть с шортами, длинным пиджаком и жокейскими сапогами, — предлагает стилист.
В общем, это элемент, подходящий под большинство образов.
— Мне нравится, когда его используют в качестве нижнего слоя одежды. Если это боди-водолазка, то ему подходит свитер грубой вязки. Также боди можно совмещать с трикотажными жилетками, – резюмировала Анастасия.