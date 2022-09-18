Ведуча Маша Єфросиніна звернулася до скандальної російської журналістки Ксенії Собчак у відеозверненні, назвавши її розчаруванням року серед селебриті країни-агресора.

У Telegram-каналі Собчак звинуватила українців у “нацизмі” через засудження реклами кампанії бренду Zara із росіянкою Наталією Водняновою. У свою чергу, Єфросиніна запитала, як вона назве росіян, який вбивають мирних жителів України.

– Ксенія, як ми з вами назвемо тих людей, громадян РФ, які закатували до смерті, зламавши руки, ноги, зґвалтувавши і спалюючи живцем людей у ​​Бучі, в Маріуполі, каструючи їх, убили майже 400 дітей України, сп**дивши всі унітази , праски та цеглини навіть у будинках наших громадян на окупованих територіях, зґвалтувавши наших жінок, старих, дітей, як ми їх назвемо? Люди, які влаштовують своє життя? Вам, мабуть, невтямки, що такі існують, – сказала Маша.

За приклад Собчак Єфросиніна навела співачку Аллу Пугачову, яка попросила Мін’юст РФ включити її до списку іноагентів.

Зараз дивляться

– Ви, Ксенія Анатоліївно, володарка вимпела за першістю в хайпожорстві, що ж ви так за трендами не встигаєте? Новий тренд у нас висловлюватися. Подивіться, навіть ті, хто мовчав, ті, хто нічого не говорили, нині просять, щоб їх визнали іногентами, бо розуміють, що це їхній останній вагон. Навіть ваші всі колеги пропагандисти прибрали зі свого наративу слова “денацифікація”, – емоційно сказала ведуча.

Також Маша сказала, що поки що підтримає рішення не скасовувати візи росіянами до європейських країн, бажаючи, щоб біля Собчака колись поряд опинився російський окупант.

– Дуже хочеться, щоб на одному з пляжів, де ви любите відпочивати – в Італії, в Туреччині, у Франції, з вами поруч половичок розкинув якийсь солдатик, якому в нагороду за те, що він кастрував наших солдатів, ґвалтував наших жінок, вбивав наших дітей, путівку дали. Щоб він поруч із вами сидів і з вашим прекрасним білявим хлопчиськом, якому в майбутньому, я сподіваюся буде соромно за свою матір, – наголосила Єфросиніна.

Також Маша звернулася до своїх підписників, щоби ті помітили закономірність. Йдеться про те, що як тільки в Україні виявляється черговий акт звірячих злочинів росіян, одразу висловлюється чергова публічна людина країни-агресора.