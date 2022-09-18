Ведущая Маша Ефросинина обратилась к скандальной российской журналистке Ксении Собчак в видеообращении, назвав ее разочарованием года среди селебрити страны-агрессора.

В Telegram-канале Собчак обвинила украинцев в “нацизме” из-за осуждения рекламы кампании бренда Zara с россиянкой Наталией Водняновой. В свою очередь Ефросинина спросила, как она назовет россиян, который убивают мирных жителей Украины.

— Ксения, как мы с вами назовем тех людей, граждан РФ, которые замучали до смерти, сломав руки, ноги, изнасиловав и сжигая заживо людей в Буче, в Мариуполе, кастрируя их, убили почти 400 детей Украины, сп**див все унитазы, утюги и кирпичи даже в домах наших граждан на оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей, как мы их назовем? Люди, которые устраивают свою жизнь? Вам, наверное, невдомек, что такие существуют, — сказала Маша.

В пример Собчак Ефросинина привела певицу Аллу Пугачеву, попросив Минюст РФ включить ее в список иноагентов.

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— Вы, Ксения Анатольевна, обладательница вымпела по первенству в хайпожорстве, что же вы так за трендами не успеваете? Новый тренд у нас — высказываться. Посмотрите, даже те, кто молчал, те, кто ничего не говорили, нынче просят, чтобы их признали иногентами, потому что понимают, что это их последний вагон. Даже ваши коллеги пропагандисты убрали из своего нарратива слова “денацификация”, — эмоционально сказала ведущая.

Также Маша сказала, что пока что поддержит решение не отменять визы россиянами в европейские страны, желая, чтобы возле Собчак когда-то рядом оказался российский оккупант.

— Очень хочется, чтобы на одном из пляжей, где вы любите отдыхать — в Италии, в Турции, во Франции, с вами рядом половичек раскинул какой-нибудь солдатик, которому в награду за то, что он кастрировал наших солдат, насиловал наших женщин, убивал наших детей, путевку дали. Чтобы он рядом с вами сидел и с вашим прекрасным белокурым мальчишкой, которому в будущем, я надеюсь будет стыдно за свою мать, — подчеркнула Ефросинина.

Также Маша обратилась к своим подписчикам, чтобы те заметили закономерность. Речь идет о том, что как только в Украине обнаруживается очередной акт зверских преступлений россиян, тут же высказывается очередной публичный человек страны-агрессора.