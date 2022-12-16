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Як голосувати за учасника Нацвідбору на Євробачення 2023

16 Грудня 2022, 09:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Як голосувати за учасника Нацвідбору на Євробачення 2023
Джерело: Depositphotos

Вже 17 грудня громадяни нашої країни дізнаються, хто представить Україну на Євробаченні 2023. У суботу відбудеться Нацвідбір, де з 10 фіналістів оберуть одного. Початок о 17:00.

Цього року представника країни обиратимуть журі, у складі якого співачка Джамала, фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя та солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, а також глядачі. Тож голоси розділяться 50 на 50.

Проголосувати за допомогою СМС, як щороку, цього разу не можна буде. Тепер глядачі зможуть проголосувати за вподобаного учасника за допомогою додатку Дія – так само, як обирали журі.

Зараз дивляться

Голосувати в Нацвідборі на Євробачення через додаток Дія дуже просто. Необхідно зайти в сам застосунок на телефоні, знайти розділ Послуги й обрати Опитування.

Дія голосування Нацвідбір

17 грудня в Дії з’являться відповідні рядки, де ви зможете поставити галочку за того, за кого вболіваєте. Зазначимо, голосування відкриють вже після виступу всіх учасників, скільки воно триватиме – поки що невідомо.

Нагадаємо, серед фіналістів Нацвідбору 10 виконавців, а саме – Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, Tvorchi.

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