Компанія Universal опублікувала трейлер до фільму Оппенгеймер від режисера Крістофера Нолана. Головну роль зіграє Кілліан Мерфі, і тепер ми побачили перші кадри картини.

Фільм – це адаптація книги Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна – Американський Прометей: тріумф та трагедія Оппенгеймера.

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Трейлер починається з представлення Оппенгеймера як проблемної людини, недоліки якої ігноруються на користь її таланту. Вченого попросили допомогти покласти край Другій світовій війні, і лише ядерна зброя здатна будь-кого відмовитися від продовження збройної агресії.

Втім, Оппенгеймера попереджають, що зброя здатна не лише знищити ворогів США, а й увесь світ, зруйнувавши атмосферу. Втім, самого вибуху атомної бомби не показали у всій красі – Нолан вміє дражнити фанатів за допомогою трейлерів.

За традицією, акторський склад у фільмах Нолана вражає – до Мерфі приєднаються Емілі Блант, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон, Флоренс П’ю та інші зірки.

Прем’єра картини очікується 21 липня 2023 року.

Для любителів хорорів зовсім недавно вийшов трейлер фільму Крик 6, в якому також знялася популярна актриса Дженна Ортега. Прем’єру кінострічки заплановано на 10 березня 2023 року.