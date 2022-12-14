Компания Paramount Pictures показала тизер шестого американского комедийного фильма Крик. Премьера киноленты запланирована на 10 марта 2023 года.

События в фильме разворачиваются в Нью-Йорке. История крутится вокруг четверых выживших в последней серии убийств Призрачного лица в Вудсборо. Речь идет о Сэме, Минди, Чаде и Таре. Они отправляются в новый город, чтобы заново начать жизнь, однако маньяк преследует их.

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В шестой части Крика зрители увидят Хейден Панеттьер, Кортни Кокс, Мелиссу Баррер, Жасмин Савой Браун, Мейсона Гудинга и Дженну Ортегу.

Последняя, к слову, сейчас на слуху, поскольку именно она сыграла главную героиню в нашумевшем сериале Уэнсдей.