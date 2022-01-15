Я предал семью: почему Виктор Жданов ушел от жены после 24 лет брака

Заслуженный артист Украины, звезда сериалов Крепостная и Поймать Кайдаша Виктор Жданов рассказал Маше Ефросининой о переезде из Донецка и разрыве с женой после 24 лет брака.

До начала войны на Донбассе Виктор Жданов с женой Еленой работали в Донецком украинском театре. В это время актеру пришлось начать жизнь с нуля.

– Произошла война, продолжающаяся до сих пор. И нужно было решать, или ты останешься там, или едешь в Киев. Я не хочу, чтобы в моем городе руководили мной. Когда на тебя наставляют автомат и что-то выпрашивают, потому что просто не взлюбили тебя. Когда вытирают об тебя ноги, это не очень приятно. Не хочу. Поговорили с женой, сели и уехали. Взяли только документы.

Первые летние месяцы еще была надежда, что все вернется. А потом в конце августа мы съездили в Донецк, разумеется, это конец. Город вымер, там очень опасно было оставаться. И мы начали все с нуля, – вспоминает актер в программе Мой секрет.

Через некоторое время после переезда в Киев Виктор Жданов решил уйти из семьи. Официально они с женой Еленой Хохлаткиной до сих пор не развелись, кроме того, актер не бросил детей.

– В один момент я сказал, что я уйду. Дети выросли, ответственность стала меньше. Я не пошел к другой, я просто отошел, чтобы облегчить жене жизнь. Решение было принято и я ушел… Это выглядит как измена, как бы я не хотел себя отбелить ― я предал семью, я ушел из нее, не назвав причин точечно. Через год-полтора-два, кажется, они мне немножко простили. Они, видимо, и не простили, но не перестали общаться, и для меня это главное, – признается актер.

Несмотря на все, Виктор очень тепло отзывается о жене и благодарен ей.

— Я горжусь тем, что мы жили с Еленой, я благодарю ее, и тот я, которым вы меня видите, — это на 90% ее заслуга.