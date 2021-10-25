Двойной рай: Тіна Кароль показала тизер нового кліпу

Популярна артистка Тіна Кароль презентувала тизер нового кліпу. Відео вийде на пісню Двойной рай зі свіжого альбому співачки.

У тизері йдеться, що кліп вийде на YouTube 28 жовтня.

У тизері Тіна Кароль еротично танцює, заряджає зброю, а потім глядачі бачать мышень і пістолет.

До речы, Тіна Кароль також готує новий альбом, прем’єра якого очікується 29 жовтня.

Що пишуть в коментарях під тизером:

Спочатку з сокирою, тепер зі стволом. Мабуть Тіна вирішила змінити професію на кілера.

Я вже в передчутті.

Мені вже подобатися.

Неймовірно.

Дуже чекаємо.

Раніше Тіна присвятила публікацію серії фото в Instagram прем’єрі нового міні-альбому, реліз якого запланований на 29 жовтня.

– Кожна пісня нового міні-альбому адресна. Я інша тепер і не приховую більше своїх почуттів. Мій порив небезпечніший, ніж будь-коли. Любіть, не боячись оступитися, і нехай звучить симфонія пристрасті в гонитві за щастям, – написала вона.