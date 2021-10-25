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Двойной рай: Тіна Кароль показала тизер нового кліпу

25 Жовтня 2021, 09:56 Євгенія Шапоренко
Двойной рай: Тіна Кароль показала тизер нового кліпу
Джерело: Тіна Кароль

Популярна артистка Тіна Кароль презентувала тизер нового кліпу. Відео вийде на пісню Двойной рай зі свіжого альбому співачки.

У тизері йдеться, що кліп вийде на YouTube 28 жовтня.

У тизері Тіна Кароль еротично танцює, заряджає зброю, а потім глядачі бачать мышень і пістолет.

До речы, Тіна Кароль також готує новий альбом, прем’єра якого очікується 29 жовтня.

Що пишуть в коментарях під тизером:

  • Спочатку з сокирою, тепер зі стволом. Мабуть Тіна вирішила змінити професію на кілера.
  • Я вже в передчутті.
  • Мені вже подобатися.
  • Неймовірно.
  • Дуже чекаємо.

Раніше Тіна присвятила публікацію серії фото в Instagram прем’єрі нового міні-альбому, реліз якого запланований на 29 жовтня.

– Кожна пісня нового міні-альбому адресна. Я інша тепер і не приховую більше своїх почуттів. Мій порив небезпечніший, ніж будь-коли. Любіть, не боячись оступитися, і нехай звучить симфонія пристрасті в гонитві за щастям, – написала вона.

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