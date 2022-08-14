Актриса Наталка Денисенко прокоментувала скандал із серіалом Кріпосна, в якому зірка вирішила дознятися. Артистка заявила, що не планувала відмовлятися від участі й готова стати в кадр з російською акторкою.

В одному з останніх інтерв’ю Наталка заявила, що з’явилася б у кадрі саме з Тетяною Ратниковою, яка активно виступає проти війни в Україні.

– Польща – один із замовників цього проєкту. Вони давали гроші, там знімаються польські актори. Четвертий сезон буде з молодими українськими акторами та з двома росіянами. Один знявся у проєкті ще до війни, а другий – це актриса, яка підтримує Україну, сидячи під обстрілами у Києві довгий час, – заявила Наталка.

Артистка додала, що має дві важливі сцени з російською колегою, і їх не можна вирізати з сезону через сюжет.

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– Я сказала, що, якщо буде потрібно, я стану в один кадр із Тетяною Ратниковою. Бо вона вигнанка. Багато українських акторів тихо знялися і не говорили про це. Мені шкода, що я маю виправдовуватися: що я не зрадниця. Я за справедливість, – висловилася Денисенко.

Актриса додала, що опублікувала пост із продюсерами, де вони підтвердили відсутність російських акторів у Кріпосній, а серіал буде повністю українською мовою. Щодо хороших росіян, то їм українські паспорти роздавати не варто. Їм потрібно самим змінити владу та побудувати демократичну державу.

Раніше Наталка Денисенко розповіла про колег з РФ, яких намагалася достукатися, а також про родичів, яким бажає гнити в Росії.

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