Актриса Наталка Денисенко прокомментировала скандал с сериалом Крепостная, в котором звезда решила досняться. Артистка заявила, что не планировала отказываться от участия, и готова стать в кадр с российской актрисой.

В одном из последних интервью Наталка заявила, что появилась бы в кадре именно с Татьяной Ратниковой, которая активно выступает против войны в Украине.

— Польша – один из заказчиков этого проекта. Они давали деньги, там снимаются польские актеры. Четвертый сезон будет с молодыми украинскими актерами, но и с двумя россиянами. Один доснялся в проекте еще до войны, а второй — это актриса которая поддерживает Украину, сидя под обстрелами в Киеве долгое время, — заявила Наталка.

Артистка добавила, что у нее две важные сцены с российской коллегой, и их нельзя вырезать из сезона из-за сюжета.

Сейчас смотрят

— Я сказала, что, если потребуется, я стану в один кадр с Татьяной Ратниковой. Потому что она изгнанница. Многие украинские актеры тихо доснялись и не говорили об этом. Мне жаль, что я должна оправдываться: что я не предательница. Я за справедливость, — высказалась Денисенко.

Актриса добавила, что опубликовала пост с продюсерами, где они подтвердили отсутствие российских актеров в Крепостной, а сериал будет полностью на украинском языке. Что касается хороших россиян, то им украинские паспорта раздавать не стоит. Им нужно самим сменить власть, и построить демократичное государство.

Ранее Наталка Денисенко рассказала о коллегах из РФ, к которым пыталась достучаться, а также о родственниках, желая им гнить в России.

[more_news_improved id=”123598″ template=”block”