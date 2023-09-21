Я вбивала себе: Наомі Кемпбелл розкаялася за вживання наркотиків

Супермодель Наомі Кемпбелл відверто розповіла про свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю, коли тільки починала свою кар’єру.

Як виявилося, наркотиками вона хотіла заглушити своє горе – у дитинстві її покинули, а також помер її близький друг і дизайнер Джанні Версаче. Про це Наомі розповіла в документальному серіалі Супермоделі від Apple TV+.

– Горе було дуже дивною річчю в моєму житті, тому що воно не завжди проявляється. Я падаю в шок і божеволію, а потім ніби ламаюся. Коли я почала вживати, це була одна з тих речей, які я намагалася приховати, – горе, – додала Кемпбелл.

Зірка сподівалася, що заборонені речовини допоможуть їй залікувати рану, але від цього ставало тільки гірше. Приміром, модель втратила свідомість під час фотосесії 1999 року – саме після цього випадку вона лягла в реабілітаційний центр.

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Наомі усвідомлює, як зловживання наркотиками наражало її життя на небезпеку.

– Коли ти намагаєшся щось приховати, твої почуття… Я намагалася це чимось прикрити, але це неможливо. Я вбивала себе. Це було дуже прикро, – додала зірка.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Кемпбелл стала мамою вдруге. У зірки народився син. Однак, фанати підозрюють, що це сурогатне материнство, але модель так і не розкрила всіх деталей.