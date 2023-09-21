Я убивала себя: Наоми Кэмпбелл раскаялась за употребление наркотиков

Супермодель Наоми Кэмпбелл откровенно рассказала о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью в начале карьеры.

Как оказалось, наркотиками она хотела заглушить свое горе — в детстве ее бросили, а также умер ее близкий друг и дизайнер Джанни Версаче. Об этом Наоми рассказала в документальном сериале Супермодели от Apple TV+.

— Горе было очень странной вещью в моей жизни, потому что оно не всегда проявляется. Я падаю в шок и схожу с ума, а затем будто ломаюсь. Когда я начала употреблять, это была одна из тех вещей, которые я пыталась скрыть — горе, — добавила Кэмпбелл.

Звезда надеялась, что запрещенные вещества помогут ей залечить рану, но от этого ставало только хуже. К примеру, модель упала в обморок во время фотосессии в 1999 году — именно после этого случая она легла в реабилитационный центр.

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Наоми осознает, как злоупотребление наркотиками подвергало ее жизнь опасности.

— Когда ты пытаешься что-то скрыть, твои чувства… Я пыталась это чем-то прикрыть, но это невозможно. Я убивала себя. Это было очень обидно, — добавила звезда.

Напомним, что летом 2023 года Кэмпбелл стала мамой во второй раз. У звезды родился сын. Фанаты подозревают, что была привлечена суррогатная мать, но модель так и не раскрыла всех деталей.