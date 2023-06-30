Супермодель Наомі Кемпбелл стала мамою вдруге. У 53-річної зірки з’явився син, чим вона поділилася в Instagram.

Так, у соцмережу Кемпбелл виклала знімок, на якому тримає новонародженого сина. Малюк змалечку звикатиме до модних речей – на знімку він красується в білому костюмчику бренду Dolce & Gabbana. Наомі також показала і свою старшу доньку – на фото вона торкається до свого братика рукою із золотим браслетом.

– Мій маленький і дорогий. Знай, що тобою безмежно дорожать і будуть оточувати любов’ю. Справжній дар від Бога – ти благословенний! Ніколи не пізно стати мамою, – підписала зворушливий знімок модель.

Утім, у мережі ходять чутки про сурогатне материнство. Ще 2021 року в Наомі народилася донька, і це шокувало фанатів – жодних натяків на вагітність у моделі не було.

Зірку подіумів уже привітали інші знаменитості зі світу моди та шоубізу – Келлі Роуленд, Зої Салдана, Донателла Версаче, Марк Джейкобс, Клаудія Шиффер та інші.

Українська модель також порадувала публіку радісною новиною наприкінці червня – Алла Костромічова народила дівчинку. Радісною новиною вона поділилася в соцмережах, але не наважилася показати її на знімку.