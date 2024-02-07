Співачка Маша Кондратенко підігріла чутки про те, що вона може бути загадковою виконавицею Клавдією Петрівною.

Маша Кондратенко продовжує інтригувати, що вона Клавдія Петрівна

В Instagram-stories артистка зазначила, що отримала вже безліч запитань з приводу того, чи дійсно вона Клавдія Петрівна. Очевидно, з неї намагаються витягнути правду, маніпулюючи фразою, що нікому не розкажуть. Однак співачка ясно дала зрозуміти, що правди нікому не скаже і продовжуватиме тримати інтригу.

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– Привіт, друзі. Я, напевно, вас зараз здивую, але фраза “я нікому не скажу” не працює, – сміючись, сказала Маша.

Також Кондратенко показала повідомлення шанувальників, які просто збентежені. При цьому вона підтанцьовує під свій хіт Вогник-вогник, жарко-жарко.

Раніше ми писали, що Клавдія Петрівна здобула музичну премію, але отримувати її на сцену вийшла Маша Кондратенко. Шанувальники творчості першої розгублені, адже ніхто не знає, хто насправді ховається за її особистістю.

Також в Instagram Клавдії та Маші вийшов спільний пост, де на розмитих фото постала Кондратенко в капелюсі, що є частиною образу загадкової співачки.

Факти ICTV звернулися до команди Маші Кондратенко, щоб дізнатися, чи дійсно вона Клавдія Петрівна, однак від коментарів вони відмовилися.

Фото: Маша Кондратенко