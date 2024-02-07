Співачка Клавдія Петрівна, яка приховує свою особистість, здобула музичну премію від видання Лірум у номінації Дебют року. Отримувати її вийшла виконавиця Маша Кондратенко, що ще більше заплутало шанувальників творчості першої.

Хто така Клавдія Петрівна

В Instagram Клавдії та Маші після отримання премії вийшов спільний пост. На розмитих фото постала Кондратенко в капелюсі, що є частиною образу загадкової співачки.

– Хто це така? – написано під фото.

Примітно, що, отримуючи нагороду, Маша подякувала своїй команді та слухачам, проте прямо вона не підтвердила, що є тією самою Клавдією Петрівною.

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Маша Кондратенко – це Клавдія Петрівна! чому це має так багато сенсу і одночасно так шоковано???????? pic.twitter.com/gip0CL1EGT — vanya ✙ ???????? (@eurovanya) February 6, 2024

Були думки, що Клавдія Петрівна – це Маша, якщо вслухатися, то чути трошки схожість у голосі.

Так це означає, що Маша Кондратенко – це Клавдія Петрівна?

Різні тембри, ніколи не повірю.

Хто це придумав – геній! Тримайте інтригу.

Рано радіти, думаю. Більше схоже на піар-хід. Думаю, що вишенька на торті нас ще чекає попереду.

Ні, голос зовсім не схожий.

Я в шоці. Одні й ті самі люди обожнюють пісні Клавдії Петрівни і ненавидять пісні Маші Кондратенко, – пишуть користувачі мережі.

Ситуація ще більше заплутала шанувальників Клавдії Петрівни. Раніше ходили чутки, що нею є 18-річна Соломія Опришко. Крім того, у TikTok можна було знайти відео, на яких голос дівчини й артистки дуже схожий, однак наразі вони не доступні. Навряд чи це збіг.

Офіційного підтвердження, що Маша Кондратенко – це Клавдія Петрівна, теж немає.

Фото: Маша Кондратенко, Pixabay