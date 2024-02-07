Певица Маша Кондратенко подогрела слухи о том, что она может быть загадочной исполнительницей Клавдией Петровной.

Маша Кондратенко продолжает интриговать, что она Клавдия Петровна

В Instagram-stories артистка отметила, что получила уже множество вопросов по поводу того, действительно ли она Клавдия Петровна. Очевидно, из нее пытаются вытянуть правду, манипулируя фразой, что никому не расскажут. Однако певица ясно дала понять, что правды никому не скажет и будет продолжать держать интригу.

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— Привет, друзья. Я наверное вас сейчас удивлю, но фраза “я никому не скажу” не работает, — смеясь сказала Маша.

Также Кондратенко показала сообщения поклонников, которые просто в замешательстве. При этом она подтанцовывает под свой хит Вогник-вогник, жарко-жарко.

Ранее мы писали, что Клавдия Петровна одержала музыкальную премию, но получать ее на сцену вышла Маша Кондратенко. Поклонники творчества первой в замешательстве, ведь никто не знает, кто на самом деле скрывается за ее личностью.

Также в Instagram Клавдии и Маши вышел совместный пост, где на размытых фото предстала Кондратенко в шляпе, что является частью образа загадочной певицы.

Факты ICTV обратились за к команде Маши Кондратенко, чтобы узнать, действительно ли она Клавдия Петровна, однако от комментариев они отказались.

Фото: Маша Кондратенко