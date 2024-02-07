Український гурт The Hardkiss презентував трек Тільки там. За словами фронтвумен колективу Юлії Саніної, це дуже довгоочікуваний реліз.

The Hardkiss презентували сингл Тільки там

Нова пісня The Hardkiss вже доступна для прослуховування на всіх музичних платформах.

На обкладинці треку Юлія Саніна позує у блискучих штанах, боді та червоній куртці. Свій образ артистка доповнила яскравим макіяжем.

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Прем’єру кліпу, яка мала відбутися вранці 7 лютого, The Hardkiss перенесли через масовану ракетну атаку РФ на Україну.

Шанувальники The Hardkiss вже оцінили новий сингл гурту. Деякі користувачі мережі вважають, що Тільки там – це один із найкращих треків гурту, що вийшли за останній час.