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Я розумів, куди йду: Положинський розповів що для нього найскладніше в армії

2 Березня 2023, 15:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Александр Положинский

Екслідер гурту Тартак Олександр Положинський в ефірі телемарафону розповів, як бути творчою людиною в межах армії. Артист іще до повномасштабного вторгнення вирішив зі зброєю в руках захищати країну, і тепер ділиться відчуттями від змін у житті.

Раніше Олександр активно давав концерти та брав участь у заходах, а тепер він отримує дозвіл на свої виступи від військового керівництва. І хоча музикант був до цього морально готовий, перед труднощами постає постійно.

– Я розумів, куди йду. Ішов вмотивовано, як і більшість людей, яких я зустрів в армії. З іншого боку, я розумію, що без цих обмежень армія не може діяти. Але я неодноразово зазначав, що найскладніше для мене тут – обмеження свободи та свободи вибору. Ти мусиш підкорятися волі інших людей, і ти маєш вибір лише за певних обставин. Але від цього нікуди не дінешся, – заявив Положинський.

Утім, артист запевняє, що в армії дуже багато мотивованих людей, які хочуть наблизити нашу перемогу в цій війні.

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Раніше Положинський скаржився на здоров’я – старі травми нагадали про себе за пів року служби в ЗСУ. Артист зізнався, що поки що фізичний і моральний стан задовільний, але далеко не ідеальний.

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Війна в Україні Олександр Положинський
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