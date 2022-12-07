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Я не став героєм: Положинський зізнався, чи вбивав на фронті

7 Грудня 2022, 09:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олександр Положинський
Джерело: Олександр Положинський

Ексучасник гурту Тартак та воїн ЗСУ Олександр Положинський зізнався, чи вбивав він російських окупантів. Артист зазначив, що не вважає себе героєм.

В Instagram Олександр поділився новим фото з бойової позиції, зазначивши, що має вигляд не надто бравого воїна.

– Вже більше, ніж пів року, як я у ЗСУ. Я не став героєм, не вбив жодного ворога і на фронті був зовсім трішки. Але це класне почуття – бути частиною славетної родини крутих дівчат та хлопців, – наголосив Положинський.

Нагадаємо, артист підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ ще до початку повномасштабної війни.

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Ще у серпні Положинський розповідав, чого навчився у ЗСУ за той час, який на той момент там був – три місяці. Тоді музикант сказав, що почав стріляти краще та побував фактично у напівоточенні.

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ЗСУ Олександр Положинський
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