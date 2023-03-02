Экс-лидер группы Тартак Александр Положинский в эфире телемарафона рассказал как быть творческим человеком в рамках армии. Артист еще до полномасштабного вторжение решил с оружием в руках защищать страну, и теперь делится ощущениями от изменений в жизни.

Раньше Александр активно давал концерты и принимал участие в мероприятиях, а теперь он получает разрешение на свои выступления от военного руководства. И хотя музыкант был к этому морально готов, с трудностями сталкивается постоянно.

— Я понимал, куда иду. Шел мотивированно, как и большинство людей, которых я встретил в армии. С другой стороны я понимаю, что без этих ограничений армия не может существовать. Но я неоднократно отмечал, что самое сложное для меня здесь — ограничения свободы и свободы выбора. Ты должен подчиняться воли других людей, и у тебя есть выбор только в определенных обстоятельствах. Но от этого никуда не денешься, — заявил Положинский.

Впрочем, артист уверяет, что в армии очень много мотивированных людей, которые хотят приблизить нашу победу в этой войне.

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Ранее Положинский жаловался на здоровье — старые травмы напомнили о себе спустя полгода службы в ВСУ. Артист признался, что пока что физическое и морально состояние терпимо, но далеко не идеально.