У шостому випуску шоу Україна має талант виступили повітряні акробати з Білої Церкви – Just Two Men.

Дует показав надзвичайно високий рівень професіоналізму, і це оцінили журі. Виступ також прокоментувала олімпійська чемпіонка.

– У вас був сильний номер, після якого по моїй шкірі пішли мурашки. Було дуже класно! Я поважаю вас за те, що ви робите! Це величезна робота! ― прокоментувала номер учасників Ольга Харлан.

Судді також оцінили зовнішній вигляд хлопців — вони виступали у білих штанях із голим торсом. Чоловіки не стали приховувати свої форми – заняття акробатикою потребує відмінної фізичної підготовки.

– Ми найкращі друзі з дитинства. Стояли на підготовці на Олімпійські ігри, але травми нас зупинили, – зізнався один із учасників дуету.

Just Two Men з Білої Церкви проходять далі – вони отримали три Так і одне Ні.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу України має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот.

Кожен ефір у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У шостому випуску додаткове суддівське крісло зайняла шестиразова чемпіонка світу з фехтування та олімпійська чемпіонка України – Оля Харлан.