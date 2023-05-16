Брітні Спірс не бачилася зі своїми синами понад рік з моменту публічної сварки. Схоже, співачка затаїла образу на всіх своїх близьких, крім чоловіка Сема Асгарі.

– До кінця літа напруга між ними стала настільки сильною, що хлопчики навіть не відповідали на її повідомлення. І вона була розлючена, – повідомляє продюсер TMZ Кеті Хейс у документальному фільмі про Брітні Спірс.

Інсайдер заявив, що востаннє артистка бачилася з 17-річним Шоном і 16-річним Престоном на самому початку 2022 року – напередодні весілля з Асгарі. Утім, масла у вогонь підлила публічна сварка в серпні минулого року, коли Джейден розкритикував материнство Брітні.

– Я думаю, що мамі було важко приділяти нам обом увагу і проявляти рівну любов, через що мені дуже погано, – сказав тоді Джейден.

Батько хлопчика Кевін Федерлайн додав, що оголені фото зірки в соцмережах тільки погіршили ситуацію.

Сама Брітні образилася на синів, над яким одноосібну опіку має її колишній чоловік. Артистка розлютилася і заявила, що після досягнення 18 років вона не платитиме Кевіну $40 тис. щомісяця. Спірс додала, що просила їх проводити більше часу разом, але вони не пішли їй на зустріч.

Через деякий час артистка привітала синів із днем народження і вибачилася перед ними. Зірка зізналася, що хоче відчувати себе цінною.